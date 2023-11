Jeux Olympiques 2024 : le retour du QR Code pour circuler dans Paris

15 millions de personnes devraient se rendre à Paris pour les Jeux olympiques. Alors pour réduire le plus possible les risques, des contraintes à la circulation motorisée vont être imposées par les autorités. Deux zones vont ainsi être établies. La première, la zone rouge, près des sites, interdira la circulation des véhicules motorisés, « sauf dérogation. »

La seconde, dite zone bleue, concernera un périmètre plus large autour de la zone rouge. Les véhicules qui y entreront devront être ceux des riverains, ceux qui travaillent sur place ou ceux qui « veulent se rendre dans un commerce ou un restaurant. » Ces périmètres seront effectifs en moyenne deux heures et demie avant les épreuves, et une heure après.