Peur des bouchons pendant les JO à Paris ou Marseille ? Vos applis de navigation sont à jour, rassurez-vous

Si vous êtes perdu au milieu de toutes ces interdictions de circulation ou des nombreux changements d'itinéraires, et que vous redoutez de vous égarer ou de ne pas retrouver votre chemin habituel sur Google Maps, Waze ou Coyote en plein bouchon, il n'est pas nécessaire de paniquer. Les applications de navigation ont bien évidemment été mises à jour et s'adapteront aux aléas de la compétition et des autorités.