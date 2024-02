Jeux olympiques 2024 : l’État veut, « dans la mesure du possible », limiter la livraison de colis à domicile pendant l’été

S’il n’est pas possible de décaler certaines livraisons avant ou après la période des jeux, l’État conseille de viser des créneaux pendant « des heures et des jours avec moins de trafic », de privilégier « des livraisons à vélo ou à pied » ou « en point relais en dehors des périmètres de sécurisation ». Pour aider celles et ceux qui souhaitent quand même profiter de la livraison à domicile, le ministère des Transports a mis à disposition une carte interactive détaillant par jour et par heures les restrictions de circulation en Île-de-France et ailleurs.