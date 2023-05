JO 2024 : vous cherchez des billets ? Attention, les sites frauduleux pullulent sur le Web

« Au tout départ, quelques jours après la mise en vente par le comité olympique, nous avons vu apparaître des offres de vente à l’unité sur les réseaux sociaux. Mais très vite, on est tombé sur des choses beaucoup plus organisées et professionnelles. », explique ainsi le capitaine Étienne, du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.

Et il y en a pour tous les goûts. Des sites grossièrement frauduleux truffés de fautes d'orthographe côtoient ainsi des sites suffisamment réalistes pour paraître totalement légitimes. Le comité olympique, alerté, a de son côté demandé la fermeture de ces sites, dont 17 ont déjà disparu. Si les arnaqueurs des autres sites persistent à conserver une activité en ligne, les gendarmes chercheront alors leur identité.

Malheureusement, ces derniers ne se font pas d'illusions, avec les Jeux olympiques qui se rapprochent et l'arrivée sur le marché de billets à l'unité proposés par le comité olympique, le nombre de sites frauduleux devrait augmenter. Alors, amoureux du sport, faites attention !