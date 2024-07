JO 2024 de Paris : la justice ordonner le blocage immédiat de sites revendant des billets frauduleux

Attention ! Si vous êtes actuellement en train de chercher un billet de dernière minute pour finalement assister à des épreuves olympiques, sachez-le, les sites tenus par des escrocs pour vous soutirer de l'argent remplissent en ce moment la toile !

La justice en a ainsi repéré un certain nombre, comme www.ticketsparis2024.com ou bien tickets-paris24.com. Autant de site à évidemment éviter le plus possible, car comme le rappelle le tribunal, les billets sont à exclusivement retrouver sur la billetterie officielle : www.tickets.paris2024.org.