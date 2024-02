Des escrocs utilisent l'arnaque aux faux emplacements de food-truck pour voler des commerçants avant les Jeux olympiques en France

La police judiciaire lance l'alerte. Elle met en garde contre une série d'escroqueries jugées sophistiquées visant des restaurateurs et commerçants, à qui des malfrats prétendent offrir des emplacements exclusifs sur les sites des JO de Paris 2024. Découverte en fin d'année dernière, la fraude gagne en ampleur et touche des artisans de bouche installés en région parisienne, à Marseille et à Nantes. À chaque fois, ils gagnent des milliers d'euros sur le dos des commerçants.