louchi

Faut pas tout renier…ces JO ont fait beaucoup de bien, au peuple français, je pense, et je le vois.

Tout le monde regardait de temps en temps ces JO.

Ca a été quand même un moment de « joie générale », on ne peut pas dire le contraire.

Que ça change tes programmes TV auxquels tu es habitué, ok, mais ça vaut pas le coup de gueuler pour ça, si ?

Bon maintenant avec les jeux paralympiques, ça sera moins regardé, bien sûr, mais si quelqu’un de ta famille était handicapé, tu serais heureux de la voir en live aux JO.

Et concernant le tour de France, les images exceptionnelles prises par hélico et maintenant drone sont superbes. Et ça permet aux gens qui ne bougent pas de voyager et de mieux connaître la France.