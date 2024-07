Canal+ lance de nouvelles chaînes pour suivre les Jeux olympiques 2024 de Paris

Le nouveau plan de service du géant français, lancé dans la nuit du 15 au 16 juillet, devrait permettre aux fans de sport de ne rien manquer des Jeux olympiques 2024. Une trentaine de chaînes supplémentaires viennent compléter l'offre de la société.

Elles seront disponibles sur MyCanal ainsi qu'en ADSL et Fibre sur les box Free, SFR, Bouygues et Orange et en OTT sur les décodeurs CANAL+, +LE CUBE TNT et CUBE-S. N'hésitez pas à mettre à jour votre dispositif manuellement si l'actualisation n'a pas été réalisée automatiquement.