Pour en profiter, il est évidemment nécessaire d'être abonné chez Canal+, et de disposer d'un décodeur G9, G10 ou G11, connecté via Satellite ou par internet. Canal+ indique que les décodeurs Free Pop, Bouygues Brooklyn et Vancouver et SFR Connect sont également compatibles. Enfin, côté téléviseur, il vous faudra un modèle relativement récent, la compatibilité est annoncée avec les TV Samsung à partir de 2018, LG de 2019 et plus, Hisense de 2020 et plus, ainsi que les téléviseurs sous Android TV lorsqu'ils sont compatibles 4K HDR, comme chez TCL, Philips ou encore Sony.