Avec l'arrivée de Paramount+ sur sa plateforme, Canal+ continue sur la voie de l'agrandissement de son catalogue, déjà assez fourni. Car ce n'est pas le premier géant américain à prendre place au sein des contenus de la quatrième chaîne, Apple TV+ y étant déjà depuis longtemps accessible. Canal+ continue ainsi une stratégie de diversification qui lui permet de rester un acteur sérieux du milieu, malgré la concurrence féroce des grands groupes d'outre-Atlantique.

Pour ceux qui n'ont pas encore un abonnement Canal+, et qui souhaiteraient sauter le pas, un abonnement standard avec engagement de 2 ans coûte 19,99 euros par mois les 12 premiers mois, puis 27,99 euros les 12 mois suivants. La formule sans engagement elle est à 27,99 euros par mois. En plus de Canal+, d'Apple TV+ et de Paramount+, l'abonnement permet l'accès à d'autres chaînes comme Kids, Séries, Docs ou bien aux différentes déclinaisons de Canal+ (Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360).