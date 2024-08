Francis7

Pourquoi, diable, est-ce que le signe « + » devrait appartenir à Canal ? Il y a une signification symbolique derrière ce signe « + » ? Dans ce cas, on pourrait l’énoncer, cette signification propre si Canal a son propre dictionnaire.

Au fait, à propos de dictionnaire : Les lettres « C », « a », « n » et « l » auraient des significations propres à Canal+ et seront désormais interdites d’utilisation dans la langue française ?! lol