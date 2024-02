Rififi dans le PAF : Canal+ va devoir indemniser TF1 pour la diffusion de films en clair pendant le confinement

Le dossier s'appuyait sur les dommages subis au niveau de six films. TF1 a été partiellement entendue par la justice, puisqu'elle a retenu le chef « dépréciation des droits de diffusion » pour trois des six films cités.

Canal+ doit ainsi payer 680 000 euros pour « Avengers : Endgame », 740 000 euros pour « All Inclusive » et « Jusqu'ici tout va bien », et enfin 100 000 euros au titre du préjudice moral. Au total, c'est ainsi un peu d'1,5 million d'euros qui devront être payés à TF1.

Reste que la première chaîne demandait initialement quelque 12 millions d'euros. Et pourtant, d'après une information du Parisien, c'est Canal+ qui réfléchit à la possibilité de faire appel de ce jugement.