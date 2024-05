Max : toutes les infos sur la plateforme de streaming de Warner Bros. qui arrive en France le 11 juin prochain

Elle se sera fait attendre. Après plusieurs mois de flou autour de son lancement, la plateforme Max arrive en France le 11 juin prochain, comme l'annonce le groupe Warner Bros. Discovery dans un communiqué de presse.

Max regroupera toutes les productions du groupe audiovisuel centenaire, qui comprend des licences très populaires comme Harry Potter, DC Comics (Batman, Superman, le récent Joker…), Matrix, mais aussi toutes les séries produites par HBO, propriété du groupe, comme Succession, The Last of Us, Euphoria et tant d'autres. Les premiers abonnés pourront notamment retrouver la seconde saison, très attendue par les fans, de House of the Dragon à partir du 16 juin 2024. Celle-ci fera office de vaisseau amiral pour ce lancement.