HBO et Discovery donnent naissance au service de streaming "Max"

Et pour soutenir le lancement de ce nouveau mastodonte, des productions originales devraient être intégrées au catalogue de Max. On a évidemment entendu parler ces derniers jours d'une nouvelle adaptation de Harry Potter en série, qui sera disponible sur Max. Une série issue du monde DC, The Penguin, sera aussi offerte au public, tout comme un spin-off de The Big Bang Theory.

Et les ambitions sont là du côté de Max. « Netflix est une grande entreprise, Disney est une grande entreprise, mais nous avons un portefeuille de contenus très diversifiés et très attrayants », a ainsi déclaré le patron David Zaslav. Il espère ainsi à long terme pouvoir atteindre les 400 millions de souscripteurs. Et ce, même si pour le moment l'objectif est plus modeste, avec la barre des 130 millions d'abonnés d'ici à 2025 visée par la direction.