Oui, Harry Potter va avoir droit à sa série "fidèle aux livres"

Chaque saison de la série sera basée sur l'un des sept livres avec un casting entièrement renouvelé. Elle sera produite par Max en association avec Brontë Film and TV et Warner Bros. Television. J.K. Rowling sera également impliquée dans le projet en tant que productrice exécutive aux côtés de Neil Blair et de Ruth Kenley-Letts. « L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je suis impatiente de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir », s'est enthousiasmée l'autrice britannique.