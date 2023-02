Hogwarts Legacy : un véritable carton alors que le jeu n'est même pas encore officiellement sorti

Dans la soirée du 7 février, Poudlard était au centre de l'attention alors que l'accès anticipé s'ouvrait (plutôt difficilement) sur PC. Il a également ouvert ses portes le même jour à minuit sur PS5 et Xbox Series X|S.

Le titre très ambitieux dans l'univers de Harry Potter a en effet soulevé les foules, notamment sur Twitch. À tel point qu'il a battu à plates coutures des records d'audience pour un jeu exclusivement solo. Rappelons que le tenant du titre était jusqu'à présent un certain Cyberpunk 2077, avec un pic à 1,15 million de spectateurs.

Hogwarts Legacy a de son côté rassemblé jusqu'à 1,25 million de spectateurs avant-hier. Selon TwitchTracker, cela représente rien de moins que la 15e position pour le plus gros pic de spectateurs de tous les temps sur la plateforme. Une véritable prouesse pour un jeu solo alors que Twitch est largement dominé par les jeux multijoueur et la catégorie Just Chatting.