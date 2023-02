Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en février

Avant de recueillir vos avis et commentaires fleuris quant à notre sélection, il serait criminel de ne pas citer plusieurs mentions honorables qui ont parfaitement leur place dans ce top 5. Avec une petite pensée pour les passionnés de l'espace chez Clubic, nous sommes obligés d'accorder une mention spéciale au très attendu et maintes fois repoussé Kerbal Space Program 2, prévu le 24 février sur PC et consoles.

Parmi les trop nombreux titres à surveiller ce mois-ci, nous avons également une pensée affectueuse pour Company of Heroes 2, Darkest Dungeon 2 (qui quittera normalement enfin l'accès anticipé), Deliver Us Mars ou encore Like a Dragon: Ishin. Le 22 février accueillera également l'arrivée du fameux PS VR2, et avec lui Horizon: Call of the Mountain, sur lequel nous avons les yeux rivés.

Et vous, quels sont les titres que vous attendez le plus en ce mois de février particulièrement généreux pour notre hobby préféré ? Nous sommes très curieux de voir vos réponses !