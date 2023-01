PS VR2 : le verre à moitié vide ou à moitié plein pour Sony (qui se fait une raison) ?

Mise à jour du 31/01 à 19h15 :

Sony s'est fendu d'une déclaration auprès de Gamesindustry.biz suite au rapport de Bloomberg indiquant que le géant japonais aurait divisé par deux la production de PS VR2 avant son lancement prévu le 22 février.

« Nous n'avons pas effectué de réduction dans les chiffres de production du PS VR 2 ». Il a ensuite ajouté avoir constaté « un certain enthousiasme auprès des fans de PlayStation pour le lancement à venir, qui comprend plus de trente titres dont Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village ».

La situation devrait donc s'inscrire dans les prédictions du constructeur, qui entend écouler 2 millions d'exemplaires d'ici au mois de mars, qui clôturera l'année fiscale.