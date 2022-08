Le PlayStation VR2 sortira bien l'année prochaine

Contrairement à Microsoft et Nintendo, Sony est le seul constructeur de consoles à clairement parier sur la réalité virtuelle. La multinationale japonaise évolue donc aux côtés des casques VR Meta Quest (anciennement Oculus) et HTC Vive. Le premier PlayStation VR lancé en octobre 2016 avait rencontré un certain succès avec ses plus de 5 millions d'exemplaires vendus (derniers chiffres datant de décembre 2019). Il est donc logique de voir un nouveau modèle apparaître à l'horizon.