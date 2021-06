Sony : le nouveau PSVR n'arriverait qu'en fin 2022

Mise à jour : Dans un tweet, le directeur créatif de Forza Horizon 5, Mike Brown, a précisé que le mode dédié aux performances permettra au jeu de tourner en 4K à 60 Fps sur Xbox Series X et en 1 080p à 60 Fps sur Xbox Series S. La résolution sera sans doute « upscalée » et oscillera entre du 1 440p et de la 4K.