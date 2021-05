PlayStation VR : le modèle PS5 compatible 4K et intégrerait le suivi du mouvement des yeux

Toujours selon Upload VR, ce PlayStation VR 2 nécessitera un câble USB-C pour être connecté à la PS5. Par le passé, Sony avait déjà exprimé son souhait de réduire drastiquement le nombre de câbles nécessaires au bon fonctionnement du casque. Par ailleurs, la caméra externe ne devrait pas être requise puisque plusieurs caméras équiperaient déjà le PlayStation VR. Elles permettraient de suivre la position des manettes en temps réel.



Terminons par une spéculation puisque les rumeurs supposent qu'une technologie permettant de détecter les mouvements des yeux du joueur sera de la partie. Ce dispositif effectuerait une mise au point automatique et plus précise sur un élément regardé par l'utilisateur. Un effet de flou devrait aussi venir s'appliquer au niveau de la vision périphérique pour un rendu plus réaliste.