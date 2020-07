PS5 : pour satisfaire la demande, Sony augmente sa production de 50%

La VR plébiscitée pendant le confinement

Sony n’est pas le seul à avoir redynamisé sa production en vue d’un lancement prochain. Oculus, dont la source de Nikkei affirme qu’un nouveau modèle entrera en production à la fin du mois de juillet, a lui aussi revu ses estimations annuelles à la hausse.

Par rapport à l’an dernier, Oculus table désormais sur 2 millions de casques VR expédiés en 2020 — soit une hausse d’un peu plus de 50% rapporte Nikkei.

La VR serait donc enfin en train de se faire une place dans les foyers ? On n’en est pas là. Mais l’idée fait son chemin, et le marché est en tout cas en ébullition à en croire la source du quotidien. « Comparée au déclin du marché du smartphone, la VR est encore naissante mais nous constatons une croissance forte ainsi que de plus en plus d’entreprises qui rejoignent l’arène ».

Oculus reste en tout cas, et très largement, le leader de ce marché avec plus de 35% des parts, suivi par Sony avec 22,5% grâce à son PlayStation VR et HTC un peu en dessous de 15%.