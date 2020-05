La PS4 atteint les 110 millions d'unités vendues, la PS5 est toujours attendue en fin d'année

Sony en a également profité pour faire le point sur les conséquences du coronavirus sur l'arrivée de sa prochaine console. Au final, la sortie de la PS5 est toujours solidement fixée à fin 2020. Il n'y aurait pas non plus eu de gros soucis sur le développement des jeux de la compagnie durant cette période exceptionnelle. Pourtant, rappelons que The Last of Us Part II a bien été repoussé à cause de l'épidémie.