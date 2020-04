The Last of Us Part II finalement repoussé à cause du coronavirus

© Sony Interactive Entertainment

Attendu pour le 21 février dernier puis repoussée une première fois au 29 mai 2020 , la date de sortie des prochaines aventures d'Ellie et Joel glisse encore une fois. Si le développement approche bel et bien de son terme , des problèmes logistiques liés au coronavirus ont contraint Sony et Naughty Dog à prendre cette décision difficile.Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, le studio américain explique être dans l'impossibilité de sortirdans le monde entier simultanément. Le report était donc la seule solution pour mettre chaque joueur sur un pied d'égalité.Ainsi, impossible de savoir à quelle datesortira sur PS4. Par ailleurs, Sony a confirmé queest également repoussé à une date ultérieure , sans donner plus de précisions.Pour patienter, Sony a publié de nouvelles images du jeu.