Vous l'avez remarqué, les portables proposent milles distractions auxquelles il est très difficile de résister. Niagara Launcher propose une interface Android épurée et apaisante. Pour y accéder, il suffit de lancer l'app et de choisir les services à afficher (le reste est disponible via une colonne triée par ordre alphabétique). Il est aussi possible de paramétrer l'app pour vérifier ses notifications sur l'écran d'accueil. Un must !