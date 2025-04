L'Autorité de la communication visuelle et numérique, aussi appelée l'Arcom, a commandé en 2024 une étude aux instituts Médiamétrie et CSA. L'objectif était de faire le point sur les dernières tendances audio et vidéo en France. Sans surprise, les chiffres vont dans le sens du dernier Baromètre du Numérique Arcep : la consommation d'écrans est de plus en plus importante.