Vous passez beaucoup trop de temps derrière un écran ou la TV ? La "démence numérique" vous guette !

Si le terme peut faire peur et penser aux maladies neurodégénératives telle que la maladie d'Alzheimer, de nombreuses études, dont celle relayée par The Lancet Child and Adolescent Health, démontrent par exemple que les enfants de 8 à 11 ans qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran, comme le smartphone donné de plus en plus jeune, souffrent de retard cognitif.



Faire appel à son GPS pour retrouver son chemin, ouvrir son répertoire téléphonique pour appeler un proche ou questionner Google pour résoudre un problème plutôt que de faire appel à notre mémoire ou activer notre cerveau peut, à terme, altérer nos capacités cognitives.