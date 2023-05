Vous avez de très jeunes enfants ? Prenez garde à la "maladie des écrans"

Et le problème est particulièrement sérieux, car en plus du déficit d'attention généré par les écrans, maintenant assez connu, cette surexposition serait « un facteur de développement d’une forme d’autisme ». Par ailleurs, cette maladie, qui entraîne des retards de la motricité et du langage, touche les foyers les plus modestes, où les enfants sont en moyenne plus présents devant les écrans.

« Ils n’ont pas conscience de l'effet délétère qu'ont les écrans sur leur bébé. Ils pensent même que cela va accélérer leur maîtrise du langage ! De fait, ils parlent parfois trois langues, mais sont incapables de s'intéresser à autre chose que ce sur quoi ils ont pris l'habitude de se focaliser » pointe du doigt Stéphanie Dauver.

Une situation d'autant plus compliquée qu'elle est difficilement réversible avec le temps. « Dans le développement, vous avez des fenêtres temporelles pour passer des étapes. Si elle est ratée, c’est trop tard pour la rouvrir », rappelle la pédopsychiatre. Ainsi, si vers les 13-14 mois, il est encore possible de reprendre le développement de l'enfant en le privant totalement d'écran, « après l’âge de 2 ans et demi, c’est catastrophique. »