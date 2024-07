Majorité numérique, zone de sobriété numérique : les écrans de retour au cœur du débat avec les législatives

Parmi eux, une trentaine de signataires se sont réunis autour du texte "Enfants et écrans : l'urgence d'un autre regard", mettant en perspective la nécessité "d'une réflexion éducative collective sur les pratiques des enfants et des familles". Sans pour autant nier l'influence des écrans, il semble davantage question ici d'une approche méliorative de leur usage, en tant qu'outils d'accès à la culture et d'apprentissage, sans faire l'impasse sur des mesures concrètes et applicables pour limiter les usages problématiques.



Parmi les points discutés, on y retrouve notamment la proposition d'élaborer une charte éthique pour les professionnels, la création d'une plateforme indépendante centralisant des contenus sélectionnés pour leurs qualités, l'adoption de mesures concrètes pour restreindre l'accès aux contenus inappropriés, la mise en place d’un fonds français d’aide à la création pour la production et la diffusion de contenus de qualités, ou encore le renforcement des mesures visant à interdire, pour des contenus destinés exclusivement à un public jeunesse, les pratiques favorisant l’accaparement de l’attention et l’incitation à l’achat (scroll infini, algorithmes, dark pattern, publicités, etc.).