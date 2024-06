Élections législatives : avez-vous le droit de voter avec une carte d’identité dématérialisée ? On vous explique

L'administration française entre ces dernières années dans un cycle de numérisation de plus en plus avancé. Il est ainsi non seulement possible de faire la plupart de ses démarches directement en ligne, mais certains documents importants prennent aussi la forme numérique, à l'image de la carte d'identité dématérialisée. Une pièce d'identité importante, qui ne peut pourtant pas être utilisée dans toutes les situations !