Pour les législatives, simplifiez-vous le vote grâce au service public et au "Tinder" de la procuration

Mais le service public n'est pas la seule initiative à dynamiser le vote par procuration. L'ONG indépendante « A Voté » a lancé sa plateforme « Plan Procu », un véritable Tinder démocratique visant à faciliter la rencontre des mandants et des mandataires.

Le site réputé « pop » et « dépouillé » a déjà enregistré plus de 1 500 « matchs » lors des élections européennes du 9 juin 2024. Face à l'affluence des inscriptions dès l'annonce des législatives, ses animateurs n'ont qu'un objectif : « Rendre la démocratie plus inclusive pour que l'isolement ne soit pas un frein au vote. » Un moyen ludique et engagé de donner sa procuration sans passer par les canaux partisans.

Là encore, le principe est simple. Pour utiliser la plateforme Plan Procu, que vous souhaitiez donner votre procuration ou voter à la place de quelqu'un, la première étape consiste simplement à renseigner votre numéro d'électeur sur le formulaire en ligne. Une fois votre demande approuvée par l'équipe d'A Voté, on vous mettra en relation avec un autre utilisateur résidant à proximité de chez vous. Ensuite, les choses se déroulent de manière classique : vous devrez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire authentifier votre identité et finaliser les démarches de procuration, comme d'ordinaire.

Pour profiter d'un bon plan procu, 4 étapes sont nécessaires :