Si vous êtes concerné par la loi 3 DS, changez l'adresse de votre carte grise sur l'ANTS pour éviter une amende de 135 euros

La loi 3 DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) contraint les communes à dénommer et numéroter toutes les voies de leur territoire. Après une première vague pour les villes de plus de 2 000 habitants au 1er janvier 2024, c'est au tour des communes plus petites d'appliquer cette réforme depuis le 1er juin 2024.

Si cette mesure vise à faciliter l'accès des secours et la distribution du courrier, elle oblige également les particuliers à effectuer des démarches contraignantes auprès de nombreux organismes pour mettre à jour leur nouvelle adresse, notamment sur leur certificat d'immatriculation, la fameuse carte grise. Et à l'heure où la majeure partie des démarches administratives s'effectue sur Internet et permet de dématérialiser nos documents, comme la carte d'identité ou le permis de conduire, ce changement doit également s'effectuer sur le Web. Heureusement, le site de l'ANTS facilite ce que certains considèrent comme une corvée.