Permis de conduire : suite à un bug informatique, le retrait de points aurait été quasi impossible pendant quasiment 6 mois

L'information a été confirmée par le Syndicat national des professionnels du permis à points (SNPAP) auprès d'Actu.fr. Son président Joël Polteau explique que l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) « a retravaillé son système de données » suite à l'arrêt du retrait de points pour les petits excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h. Les changements apportés auraient fait planter le système.

Quand un procès-verbal électronique était dressé et que l'automobiliste en tort choisissait de ne pas payer immédiatement sur place, il recevait bien son amende, mais il n'était pas amputé de points sur son permis de conduire.

Le bug a été corrigé le 15 avril 2024, soit six mois après le début de ses méfaits. Mauvaise nouvelle pour les contrevenants, ils devraient être rattrapés par la patrouille dans les semaines et mois qui viennent. Et s'ils ont enchaîné plusieurs délits routiers, les infractions seront bien cumulées.