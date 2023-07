Infractions routières "successives" ou "simultanées" : pourquoi vous devez faire attention à vos points

Il est parfois difficile de savoir si les infractions que l'on a pu commettre sur la route vont être considérées comme successives ou simultanées. Que se passe-t-il si l'on commet 3 infractions en 1 minute, un temps qui peut être considéré comme très court ?

Un automobiliste peut griller un feu, refuser une priorité et prendre un sens interdit en quelques instants. Dans un cas pareil, est-on soumis au plafonnement qui fait perdre 8 points pour l'ensemble des infractions commises, ou est-on en face d'une accumulation de points perdus ? Un juge administratif a eu à trancher la question récemment, et ce n'était pas une mince affaire au regard des conséquences possibles. Le rappel du Conseil d'État est très clair, puisqu'il considère que toutes les infractions doivent être commises en même temps.

Par exemple, griller un stop téléphone à la main et en état d'ébriété constitue une série d'infractions simultanées. Refuser une priorité avant de décrocher son téléphone, raccrocher, puis griller un feu sera considéré comme des infractions successives. Dans le premier cas, la perte sera de 8 points maximum, tandis que dans le second, on sera au-delà des 12 points, et donc, ce sera un retrait de permis.