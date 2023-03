Super ! Vous pouvez maintenant régler certaines amendes en plusieurs fois, en ligne !

Il est donc possible de bénéficier d'un paiement minoré, mais il faut pour cela régler la totalité de l'amende sous 30 jours, comme nous le disions. Vous ne serez pas non plus limité à un seul moyen de paiement. Ainsi, plusieurs cartes bancaires peuvent servir au paiement, du moment que vous utilisez le même numéro de télépaiement. Enfin, nous en profitons pour vous rappeler de rester vigilant aux arnaques qui sévissent sur le Web et de toujours passer par des plateformes officielles pour effectuer vos règlements.