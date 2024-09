Blacksh1re

Dans le fond vous avez raison, mais un jour, peut être emprunterez vous une autoroute et vous pourriez croisé au hasard de votre trajet et de ces véhicules et ce jour là vous prendriez peut être une amende, parce que vous étiez à 95 au lieu de 90, simplement par inattention; ce jour là vous pourriez peut être pester et vous dire c’est un peu dur à avaler de payer 90 euro d’amende et 1 point alors que vous n’avez mis en danger personne et que vous n’avez dépassé la limitation de quelques kilomètres heures.

Ce que je veux dire c’est que cet outils n’est pas là pour notre sécurité mais pour remplir les poches de l’état et l’article le souligne très bien et ne nous leurrons pas ces véhicules attraperont plus souvent des gens qui n’auront pas fait attention que des gens qui roulent à tombeau ouvert en zigzaguant entre les voitures.