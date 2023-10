Les radars nous flashent depuis 20 ans : combien rapportent-ils vraiment à l'État français ?

Via le site de la Sécurité routière, le gouvernement nous apprend qu'en 2021, les amendes provenant des infractions de la route ont rapporté 1,71 milliard d'euros à l'État. Quand on étudie ce chiffre, on s'aperçoit que 850 millions d'euros étaient issus des contrôles de la police de circulation (hors stationnement payant, précisons-le). Les 859 millions d'euros restants proviennent donc des radars automatiques, soit 50,3 % du total.