Le ruban adhésif, astuce illégale de conducteurs pour tromper les radars, n'a jamais été aussi populaire

La falsification des plaques d'immatriculation n'est pas une pratique nouvelle, mais elle semble se répandre chez les conducteurs les plus pressés. Le ruban adhésif est un objet courant, il est facile à se procurer et à utiliser. Il suffit de quelques secondes pour modifier sa plaque et la remettre à l'identique après avoir franchi le radar ou lors de son prochain arrêt. Un problème qui ne se poserait pas si la France, comme certains États américains, instaurait la plaque numérique.