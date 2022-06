Les plaques d'immatriculation numériques arrivent aux US, mais à quoi ça sert ?

Les plaques de Reviver sont proposées en deux modèles dotés d’un écran HD et d’une connectivité LTE : le premier fonctionne grâce à des piles tandis que le second est câblé en plus d’être équipé d’un GPS. Pouvant passer du mode clair au mode sombre, elles permettent également aux conducteurs de modifier leur bannière quand ils le souhaitent. Reviver assure en outre que ses plaques résistent aux conditions météorologiques difficiles et ne seront donc pas abîmées en cas de fortes pluies.