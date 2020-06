Electrify America a terminé sa première "route de la recharge" liant l'est et l'ouest des USA

Electrify America possède d’ores et déjà deux routes sur les côtes est et ouest des États-Unis. L’expansion du groupe a été particulièrement rapide : il dispose désormais de 425 sites ouverts avec plus de 1 900 stations de recharge, et ce seulement 25 mois après l’inauguration de son premier site dans le Massachusetts. Evidemment, il ne compte pas s’arrêter là puisqu’il vise la construction de 400 emplacements supplémentaires d’ici la fin 2021, avec un total de 3 500 stations de recharge.