Vinci Autoroutes prépare les vacances avec une offre de recharge électrique universelle

Actuellement, les autoroutes Vinci comptent 433 points de recharge sur leurs 4 443 km de route, couvrant 60 % du réseau. D'ici 2023, Vinci compte équiper chacune de ses aires d'autoroute d'une borne de recharge. Ces infrastructures devraient faciliter l'achat de véhicules électriques et convaincre les automobilistes encore inquiets de ne pas trouver de quoi recharger leur voiture en cours de trajet.

En outre, Vinci Autoroutes lance un service de conseil : 200 coachs à distance pourront conseiller les automobilistes électriques pendant 30 minutes via l'application Ulys Electric. Les spécialistes pourront répondre à leurs questions sur la mobilité électrique et sur leur véhicule. De plus, pendant les vacances d'été, des « espaces électromobilistes » seront installés pour assister les conducteurs pendant la recharge et fluidifier l'utilisation des bornes. Des voituriers spécialisés seront donc présents sur les aires de Saint-Rambert d’Albon, Montélimar Est, Montélimar Ouest et Morières sur l’A7, ainsi que Vidauban Sud sur l’A8.