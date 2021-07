Une route capable de recharger votre véhicule à 200 kW ? C'est ce que tente l'État de l'Indiana

Le projet, baptisé ASPIRE, projette de recharger les véhicules qui roulent jusqu’à une puissance de 200 kW, voire plus. Pour ce faire, la route sera fabriquée à l’aide d’un béton rempli de particules magnétiques. Celui-ci, d’origine allemande, serait particulièrement efficace pour transmettre l’énergie.

D’après l’entreprise qui s'occupe du projet, Magment, il serait capable d’une excellente transmission sans-fil pouvant atteindre 95 %, et la construction d’une route ainsi équipée ne reviendrait pas plus cher qu’avec un revêtement classique. Ce revêtement-là serait résistant aux intempéries et au vandalisme. L’entreprise ne communique pas plus d’informations pour le moment.