Toyota dévoile son plan « Beyond Zero » pour devenir le leader mondial de la mobilité zéro émission

La marque s’est fixé l’objectif de commercialiser 55 modèles électrifiés Toyota et Lexus d’ici à 2025, avec un mix de motorisations largement dominé par les hybrides : 70% d’hybrides, 10% d’hybrides rechargeables (PHEV), 10% à zéro émission (électrique et hydrogène) et 10% de thermiques. La raison pour laquelle le groupe ne se précipite pas dans la course aux modèles branché et 100% électrique est l’accessibilité prix : « À l’heure actuelle, l’hybride constitue la seule technologie comparable au thermique en termes de tarif, et donc la seule qui permet de renouveler rapidement les véhicules anciens qui émettent le plus de CO 2 », explique Frank Marotte.