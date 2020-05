Le Toyota Highlander, un gros SUV sept places hybride, est prévu en Europe en 2021

Toyota se place comme le constructeur spécialiste de la voiture hybride depuis plus de deux décennies, notamment avec la Prius première du nom. Mais la marque japonaise est aussi réputée pour ses 4x4 solides et fiables.

Le nouveau pari de Toyota est donc de réunir ses deux grandes spécialités en un seul véhicule : le Toyota Highlander hybride. Ce nouveau SUV sera doté de sept places, proposera une grande modularité et débarquera sur le marché européen dès 2021.

Un 4x4 est avant tout assimilé au tout terrain, c’est d'ailleurs pour cela que ce type de véhicule a été originellement créé. Bien que trop souvent utilisé à tort comme un véhicule urbain, cette voiture au look baroudeur est plus à l’aise à la montagne et à la campagne qu’en ville.