La Toyota Yaris Cross se dévoile avec une motorisation hybride

Rare dans ce segment, la Yaris Cross proposera une transmission intégrale

Pratique et modulable, la Yaris Cross sera polyvalente au quotidien

Source : Motor1

Il est désormais temps de découvrir ce nouveau crossover dérivé de la Toyota Yaris. Le nouveau mini SUV nippon arrivera sur le marché en 2021 avec des arguments de poids : motorisation hybride et transmission intégrale. De quoi venir affronter ses principales rivales françaises : DS 3 Crossback Renault Captur et Peugeot e-2008 La nouvelle Toyota Yaris Cross va se positionner, dans la gamme du constructeur, entre la Yaris et le C-HR au look original, mais sensiblement plus grand.Le petit SUV sera proposé, au choix, avec une transmission intégrale ou une transmission aux seules roues avant. La transmission intégrale entrera en action dès que les capteurs détecteront une perte d'adhérence ; le reste du temps la Yaris Cross restera une traction.Sa motorisation hybride de 4génération est composée d'un bloc essence trois cylindres 1,5 et d'un bloc moteur électrique, le tout délivrant une puissance cumulée de 116 chevaux. Toyota annonce 120 grammes de COpar kilomètre pour la version deux roues motrices, quand la version à transmission intégrale atteindrait 135 grammes par kilomètre selon le cycle WLTP.La Yaris Cross proposera une grande modularité de chargement. Sa banquette arrière se décompose en trois parties (40/20/40) pour faciliter les manutentions. La hauteur du plancher de coffre peut s'ajuster en hauteur, et l'espace peut être divisé en deux parties. Un astucieux système de ceinture permet de sécuriser les objets dans le coffre.Toyota proposera, dans la liste des options, l'ouverture-fermeture du hayon électrique ainsi que les jantes en aluminium de 18" ou encore la nouvelle teinte de peinture Brass Gold. Son usine française devrait pouvoir fabriquer 150 000 unités par an. Sa commercialisation est prévue pour l'été 2021 en France après avoir débuté à l'automne au Japon.