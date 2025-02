Les canaux de distribution montrent tous une baisse. Les particuliers chutent de 8 %, les loueurs longue durée de 17 %, et les sociétés de 6 %. Marie-Laure Nivot, responsable de l'analyse du marché automobile chez AAA DATA, précise que les volumes actuels s'apparentent à ceux de janvier 2023. « À l’époque, le marché sortait d’une période de tensions sur les approvisionnements et la logistique. Aujourd’hui c’est le niveau des commandes qui inquiète et laisse présager d’une faiblesse persistante des immatriculations pour les mois à venir », précise-t-elle, dans le communiqué de presse de AAA DATA.

Les hybrides représentent le seul segment en croissance. Les hybrides simples (HEV) progressent de 29 %, et les hybrides légères (MHEV) bondissent de 91 %. Elles totalisent ensemble 45 % des immatriculations : 24 % pour les HEV et 21 % pour les MHEV. Le diesel décline, ne représentant plus que 4 % des immatriculations, en baisse de 48 %.