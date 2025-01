Même si la Chine se classe tout de même troisième en matière de volume, elle a connu une baisse significative sur le marché français. On l'a vu, les immatriculations de véhicules produits en Chine ont chuté de plus de 57 % en 2024 par rapport à 2023. Une sacrée baisse qui détone avec les performances de l’Allemagne et de la France.

Mais à quoi est due cette glissade ? Tout d’abord, la mise en place d’un nouveau bonus environnemental en France qui a défavorisé certains modèles produits en Chine, jugés moins performants sur le plan écologique. Ensuite sont arrivés sur le marché français des modèles européens compétitifs, souvent mieux adaptés aux attentes locales, et au pouvoir de séduction collant mieux aux attentes d'une clientèle européenne.

Enfin, l’essor de la production locale en Europe a permis de réduire les délais et les coûts liés à l’importation. Les constructeurs chinois, autrefois dominants sur le segment des modèles abordables font face à une concurrence accrue sur le plan de la qualité, de l’innovation et du coût total de possession.

Résultat, les consommateurs se tournent davantage vers des modèles produits en Europe, notamment pour bénéficier de subventions locales et d’un meilleur service après-vente. Avec une telle moyenne, la Chine va devoir revoir sa copie, entre stratégie de vente, coûts de production et verdissement de sa fabrication. Mais on le sait, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne.