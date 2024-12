Pas d'usine Volkswagen fermée en Allemagne. C'est l'information que vient de nous livrer Bloomberg. À la suite de longues discussions entre la direction et les syndicats, un accord permettant de sauvegarder les usines installées en Allemagne ne serait plus très loin de la signature. Mais en échange de ce maintien en service et de la préservation de la sécurité de l'emploi jusqu'en 2030, les salariés vont devoirs faire des sacrifices.

D'abord, ils vont devoir accepter l'étalement de certaines primes sur plusieurs années. Les salariés doivent aussi accepter une non-augmentation de leurs salaires, une condition difficile quand on connaît la forte inflation enregistrée dans le pays depuis 2022.