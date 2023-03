Pourquoi Volkswagen met-elle à l'arrêt ses projets d'usines de batteries en Europe ?

« De facto, nous progressons beaucoup plus rapidement en Amérique du Nord », a ainsi expliqué une source proche du dossier à Reuters. Pour autant, le projet de construction de six gigafactories de batteries en Europe tient toujours, un peu plus d'un an après la mise en service de la première usine suédoise Northvolt.

« Nous maintenons notre projet de construire des usines de cellules pour environ 240 GWh en Europe d'ici 2030, mais pour cela, nous avons besoin de conditions cadres adéquates. C'est pourquoi nous attendons de voir ce que le "Green Deal" de l'UE apportera », indique l'entreprise dans un communiqué.

Mais il faudra accélérer les choses, car la patience du géant de l'automobile n'est pas infinie. Selon le membre du comité de direction de Volkswagen Thomas Schmall, qui s'exprimait sur LinkedIn, en ne prenant pas de décision rapide, l'Europe pourrait perdre « la course aux milliards d'investissements qui se décideront dans les mois et les années à venir ».