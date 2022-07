Volkswagen ne veut dépendre de personne et veut fabriquer ses propres batteries

Non content de faire rouler divers véhicules 100 % électriques regroupés au sein de sa gamme ID., Volkswagen a décidé de créer une nouvelle société, PowerCo. Celle-ci va prendre en charge les activités du groupe dans le domaine des batteries au niveau mondial, avec un investissement de plus de 20 milliards d'euros, un potentiel de ventes de 20 milliards d'euros et environ 20 000 emplois prévus en Europe.